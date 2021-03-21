شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للرمال والأتربة.. وزارة البيئة تصدر بيانًا بشأن جودة الهواء خلال الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنادًا إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة ومن خلال متابعة نتائج الرصد الصادرة عن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، فإنه من المتوقع أن يزيد نشاط الرياح الجنوبية نتيجة مرور منخفض جوي بداية من الساعات الأولى من غد الإثنين الموافق 22 مارس، تكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، والساحل الشمالي والدلتا وشمال الصعيد تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333، كما تنصح المواطنين من كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة