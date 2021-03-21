شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الأقصر تناشد مواطني المحافظة التعرف على حالة مجهولة بالمستشفى منذ ٤ أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت صحة الأقصر عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أهالي المحافظة الاشتراك في البحث عن الحالة المجهولة المحجوزة في العناية المركزة بمستشفى أرمنت التخصصي (حورس)، والحالة بها آثار دماء في الشعر وكدمات شديدة بجوار العينين.

وطالبت صحة الأقصر كل من يتعرف يتعرف على الحالة التوجه إلى المستشفى أو النشر والمشاركه للوصول إلى ذويه أو أهله، موضحة أن الحالة محجوزة من يوم ١٨/٣ على إثر حادث سير وتم نقله المستشفى، موضحًا أن الحالة بها آثار في فروة الرأس وكدمات شديدة بجوار العينين.

حالة مجهولة بمستشفى ارمنت