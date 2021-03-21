شكرا لقرائتكم خبر عن بتعويضات 22 مليون جنيه.. التهرب الجمركي في الإسكندرية يحرر محاضر لـ14 شركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، تحت إشراف محمود عبدالواحد، محاضر لـ14 شركة (تبديد وتهرب جمركي)، قامت بتبديد كمية من البضائع المرفوضة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 اللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

وذكرت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي في بيان، الأحد، أن الشركات قامت باستيراد مشمول 14 شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي لأصناف (أحذية – أقمشة – مواسير – إضافات أعلاف – لحوم – طماطم – صاج – أجزاء محركات – أكياس – سجاد)، وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركات باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.

تم تشكيل لجان من إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات، مكونة من محمد أحمد مرسي- حسين النقيب- محمد أحمد خليل- محمد سليمان داود رؤساء أقسام بالإدارة وإيمان الحناوي- أمل حامد- علاء حسن مفتش بالإدارة وبمعاونة حمدية عبدالسلام مدير مكتب المدير العام وكلاً من عبدالمقصود محمود وعبدالعال عطية حيث تمت الإحالة للشئون القانونية.

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 7 مليون و410 آلاف و573 جنيه، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 22 مليون و231 ألف و719 جنيه.

وتقرر تحرير 14 محضر ضبط جمركي للشركات المخالفة، وإبلاغ الجهات المختصة.