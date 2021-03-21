شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لشهر رمضان : مرور الدقهلية تنفذ محاور جديدة في مدينة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت إدارة المرور في الدقهلية الأحد، تنفيذ تحويلات مرورية جديدة بمدينة المنصورة استعدادًا لـ شهر رمضان المبارك .

حيث وضعت إدارة المرور تحويلات مرورية جديدة لأحد أهم المناطق بمدينة المنصورة للتسهيل على المواطنين فى التحرك داخل المدينة خاصة أوقات الذروة خاصة خلال شهر رمضان الكريم

ونفذت إدارة مرور الدقهلية التحويلات المرورية الجديدة تحت إشراف اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، بقيادة العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والعقيد إسلام رمزى وكيل الإدارة للعمليات ، والعميد دكتور حاتم طه وكيل الإدارة للتراخيص، والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس المباحث وضباط وأفراد الإدارة .

وشملت التحويلات المرورية الجديدة منطقة وسط المدينة وهي من أهم المناطق التي تشهد كثافة مرورية كبيرة وزحام خلال أوقات الذروة وخلال شهر رمضان الكريم، وذلك سواء بالنسبة لأبناء مدينة المنصورة ولكافة زوارها من المدن المجاورة

شملت تلك المنطقة ميدان العباسي، وميدان الطميهى، وشارع بورسعيد وهى مناطق تجارية يقصدها المواطنين يوميا ويزداد الاقبال عليها خلال شهر رمضان

وغيرت إدارة المرور في الدقهلية مسار ميدان الطميهى بالكامل وشارع راندوبلو وأصبح اتجاه واحد دخول فقط من اتجاه شارع الجمهورية، وأصبح كل من شارع الحوار وشارع المدير اتجاه واحد خارج فقط فى اتجاه شارع الجمهورية وكذلك الشوارع المتفرعة منهم بما يحقق السيولة المرورية التامة في تلك المنطقة الحيوية.

كما تقضى التحويلات الجديدة لادارة مرور الدقهلية على أي كثافات أو تكدسات مرورية لا سيما في الفترة المقبلة وهى نهاية شهر شعبان و شهر رمضان الكريم بالكامل لأنها يمثل أحد أهم شهور العام بالنسبة لتجمعات المواطنين فى مثل هذه المناطق التجارية لشراء مستلزمات رمضان و العيد .

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محاور المرور الجديدة فى الدقهلية

محاور المرور الجديدة فى الدقهلية

محاور المرور الجديدة فى الدقهلية

محاور المرور الجديدة فى الدقهلية

محاور المرور الجديدة فى الدقهلية

محاور المرور الجديدة فى الدقهلية

محاور المرور الجديدة فى الدقهلية

محاور المرور الجديدة فى الدقهلية

محاور المرور الجديدة فى الدقهلية

محاور المرور الجديدة فى الدقهلية