شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة في جامعتي الإسكندرية و المصرية اليابانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعتي الإسكندرية والمصرية اليابانية انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بالكليات وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الواقية

وبدأت الدراسة في جامعة الاسكندرية خاصة بالكليات التى انتهت فيها امتحانات الفصل الدراسي الأول، فيما لا تزال الامتحانات مستمرة بكليات الآداب والحقوق والتجارة والتربية، وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بهذه الكليات فور الإنتهاء من أداء الإمتحانات.

وأعلنت الجامعة انتهائها من جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق الفصل الدراسى الثانى، من حيث إعداد جداول الدراسة، والقاعات التي سيتم استخدامها وتجهيزها ومراجعتها وتحديد الأعداد الملائمة فى ظل التباعد الاجتماعى، وكذلك اعتماد تطبيق نظام التعليم الهجين وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون الدراسة يومان للكليات النظرية و3-4 أيام للكليات العلمية، والتأكيد على الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال أيام حضور الطلاب للكليات للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وتنتظم أعمال الكنترولات للانتهاء من تصحيح كافة المواد الدراسية، وإعلان النتائج للطلاب فى أقرب وقت.

وفى الجامعة المصرية اليابانية بدأت الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالجامعة وسط الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا

ووجهت الجامعة عمداء الكليات بضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل مع التأكيد والالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم

فيما استقبلت المدن الجامعية الطلاب بعد تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بها وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية.

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اجراءات مشددة لمواجهة كورونا .. انتظام الدراسة بجامعتى الاسكندرية و"المصرية اليابانية" (صور)

اجراءات مشددة لمواجهة كورونا .. انتظام الدراسة بجامعتى الاسكندرية و"المصرية اليابانية" (صور)

اجراءات مشددة لمواجهة كورونا .. انتظام الدراسة بجامعتى الاسكندرية و"المصرية اليابانية" (صور)

اجراءات مشددة لمواجهة كورونا .. انتظام الدراسة بجامعتى الاسكندرية و"المصرية اليابانية" (صور)