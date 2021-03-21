دعوى سببها سقوط "الطائرة الروسية".. قضايا الدولة تُجنب الدولة دفع 3 مليارات جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر على انتصارين تحكيميين ضد شركتين تركية وروسية، ما جنّب خزانة الدولة قرابة 200 مليون دولار.

وتمكن قسم المنازعات الخارجية برئاسة المستشار حمدي حماد من الحصول على حُكم في الدعوى المقامة من المحتكمين شركة برينس جروب التركية وشركة متروجيت الروسية (كوجاليمافيا) في القضيتين التحكيميتين رقمي (PCA CaseNo. 2018-43) و(PCA Case No. 2018-44)، المقامتين من الشركتين ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي.

وجنب الفوز بالدعويين الخزانة العامة تحمل مبلغ قدره 200 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 3 مليارات و135 مليون و940 ألف جنيه مصري تقريبًا) والتي تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.

وترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين فقدانهم استثماراتهم بمصر وإصابتهم بأضرار مالية جراء سقوط طائرة (إيرباص 321) فوق شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015، مما حدا بهم إلى إقامة قضيتين تحكيميتين استثماريتين دوليتين ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، بزعم مُخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقيتي الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وكل من تركيا وروسيا.

وذكرت الهيئة في بيان أنه بعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة 3 أعوام "تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع الانتصار في ظل الصعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضيتين".

يذكر أنه بهذين الحكمين تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها خلال السبعة أعوام المنصرمة ما يعادل تقريباً ستة مليارات وثلاثمائة وستة وثمانون مليون دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وملياران وأربعة ملايين جنيه مصري، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.

وبذلك تكون الهيئة قد حققت 5 انتصارات على التوالي خلال عام واحد في قضايا التحكيم الدولي، و15 انتصارًا في قضايا المنازعات الخارجية خلال الـ7 أعوام الأخيرة.