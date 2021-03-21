شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع الحملات التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وكذا التأكيد على الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبناءاً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، أشرَف شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز البلدية في قرية دمرو، وذلك للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالتنسيق مع ادارة التموين، والصحة.

واسفرت «الحملة» عن تحرير 7 محاضر للمخالفات المتنوعة منها «محضر مواصفات، محضر عدم اعطاء بونات صرف، ٤ محاضر نقص وزن، محضر مخالفه تعليمات».

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.