شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك: تحية لأمهات الشهداء الأبرار.. وتحية خاصة لأمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك التحية لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الام مهنأ والدته متمنيا لها الصحة والعافية، وذلك في تغريده له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

قال علاء في تغريدته: ‏كل عام وجميع الأمهات بالف خير بمناسبة عيد الأم وتحية حب وتقدير واحترام لأمهات الشهداء الأبرار، وتحية خاصة لوالدتي في عيد الأم اللهم ارزقها الصحة والعافية وطول العمر، يارب أرح قلبها وأسعدها واحفظها لي.