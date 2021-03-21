شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر المرأة.. رحيل ڤينيس كامل أول سيدة تتولى وزارة البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، د. ڤينيس كامل جودة، وزيرة البحث العلمي الأسبق.

وتعد ڤينيس كامل أول سيدة في مصر يتم منحها درجة الدكتوراه في العلوم من الجمعية الملكية في إنجلترا، كما أنها أول سيدة تشغل منصب وزيرة البحث العلمي في مصر عام 1993 ولمدة أربعة سنوات.

كما أنها تعد السيدة الوحيدة في مجال البحث العلمي التي تم تكريمها من قبل ثلاثة رؤساء في جمهورية مصر العربية، السابقين بداية من الرئيس «جمال عبدالناصر» عام 1963، مروراً بالرئيس«السادات»، وصولا إلى الرئيس «مبارك».