شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربيني توجه رسالة لوالدتها الراحلة: «أول مره أصحى في عيد الأم و مابوسش إيدك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الاعلامية رضوي الشربيني، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، في اول تصريح لها عقب وفاة والدتها: أول عيد أم من غيرك...أول مره أصحى وما أبوسش أيدك وأقولك انك أجدع ست وأحن وأطيب أم فىً الدنيا...أول عيد أم ما أجبش فيه هديه وورد وانتى تحضنينى وتتدعيلى...أول مره يا أمى وللاسف مش الاخيره...كل ثانيه وانتى أمى...كل ثانيه وانتى في الجنه بإذن الله، كل سنة وكل أم طيبه...كل سنه وكل أم توفاها الله فىً الجنة.».

وكانت والدة الاعلامية رضوي الشربيني قد توفيت مطلع الشهر الجاري وكتبت رضوي عبر صفحتها عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك الله يرحمك يا أمي

«يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وأضافت: «ماتت من كنت أكرم من اجلها...امى في ذمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة».