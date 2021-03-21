شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يلتقي أعضاء المجموعة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألتقي اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعضاء المجموعة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالعريش، بحضور محمد العمدة، أمين قسم ثالث بالحزب، ومحمد مطر، أمين شباب قسم ثالث العريش، وسعيد أبوحمده، عضو الغرفة التجارية.

وأكد المحافظ على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بالمواطن السيناوي، وتيسير حياته اليومية ..مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة خلال شهر ابريل المقبل.

وأشار المحافظ إلى البدء في إنشاء مدرسة التعليم الأساسي بالعريش ء لتخفيف الكثافة الطلابية، بجانب إستكمال صرف تعويضات المنازل والمزارع داخل المحافظة، مع إنهاء الإجراءات وصرف الأجزاء المتبقية من المبالغ المستحقة.

وأستعرض رحمي بكير وعزيز مطر، عضوي مجلس النواب، مطالب المواطنين والتي من بينها العمل على إستكمال صرف تعويضات المنازل والمزارع داخل المحافظة وسرعة إنهاء الإجراءات، إستكمال الدورات التدريبية للشباب بمعهد الصحة والسلامة المهنية للتدريب وفتح فرص عمل جديدة للشباب، وفتح محطات وقود غاز إضافية لتخفيف الزحام ولرفع الاعباء عن المواطنين في ظل الوضع الأمنى المستقر، والسماح بدخول الأسمدة طبقا للحيازة الزراعية على ان يتم التنسيق مسبقاً مع نائب المحافظ.

أشار عضوي مجلس النواب إلى أنه بخصوص حرم الميناء ومحاور مدينة العريش مازال الموضوع قيد الدراسة.