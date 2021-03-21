شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تطوير شبكات الاتصالات لتقديم الخدمات الرقمية على الوجه الأمثل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والذى اتسعت رحابه واتخذ العديد من المحاور، حيث تم التعاون في عدد من المجالات من أبرزها التخلص الآمن والعلمى والمنظم للأجهزة الإلكترونية المستهلكة سواء للمؤسسات أو للمواطنين وهو موضوع في غاية الأهمية حيث باتت تلك المخلفات تشكل تهديدا على البيئة، لافتا إلى أنه قد تم العمل فعليا على هذا الملف وجارى استكمال خطواته لإنجازه ارتكازا على أساليب علمية تضمن إعادة تدوير المخلفات الالكترونية بشكل يحافظ على البيئة ويحد من مخاطرها.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية التي يتم من خلالها تنفيذ خطة الدولة لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على التوسع في انشاء الأبراج الخاصة بشبكات ومحطات الهاتف المحمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات وتغطيتها على كافة أنحاء الجمهورية بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الرقمية على الوجه الأمثل والكفاءة والسرعة اللازمة؛ لافتا إلى أنه قد تم خلال الفترة الماضية تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية وجارى التنسيق مع المحليات بشأن أبراج إضافية لاستيعاب الزيادة المطردة في اعداد المستخدمين في السوق المصرى.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة والاتصالات يهدف إلى تحديد المتطلبات البيئية اللازمة لإنشاء أبراج المحمول في ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لضمان الالتزام بمعايير السلامة الصحية والبيئية مع العمل على تيسير الاجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية والترخيص بما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات؛ مؤكدا على أهمية دور وزارة البيئة في انشاء تلك الأبراج، ومقدما الشكر للتعاون المثمر والبناء من جانب البيئة في انجاز هذا الملف.