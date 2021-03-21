شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح عددا من المشروعات الخدمية ضمن احتفالات العيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102.

افتتح المحافظ ، مدرسة الحي الثالث الرسمية للغات، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومحمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور على عبدالسلام مدير إدارة المنيا التعليمية، والمهندس أحمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا.

تقام مدرسة الحى الثالث الرسمية للغات على مساحة 3676 متر وتتكون من 31 فصل داخل مبنيين، لتستوعب 1580 طالب، واطمأن المحافظ عقب الافتتاح على سير العملية التعليمية داخل المدرسة .

كما افتتح المحافظ، مركز شباب الشرفا، بحضور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب البرلمان، على مساحة 2222 متر مربع بتكلفة 3 مليون جنية، ويتكون من ملعب خماسي 22×40 وإنارة ومدرجات، ومبنى إدارى وصالة نشاط وسور دائري.

قدم المحافظ التهنئة لآهالي الشرفا بمناسبة افتتاح مركز الشباب، مؤكداً ان إنشاء مراكز الشباب في المدن والقرى يأتي في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم وتمكين شباب الصعيد، وهو ما يهدف إلى تحقيق خطوات ايجابية ملموسة في إطار رؤية شاملة وخطة متكاملة لتطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية في مختلف مراكز المحافظة.

كما افتتح المحافظ، معهد عمر بن عبدالعزيز النموذجي الأزهري لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وإعدادي فتيات بمدينة المنيا، بحضور الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية.