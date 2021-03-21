شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجاري، مكلفاً مسئولي المحليات والعاملين بملف التصالح بتحفيز المواطنين لإستثمار هذه الفرصة الذهبية وخاصة أنه لن يتم مد العمل بالقانون مرة أخرى حيث يعتبر الشهر الحالي هو الموعد النهائي للتصالح.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز تواصل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت حتى الآن إلى 20 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 72 مليون جنيه، لافتاً بأنه توجد توجيهات مشددة لتقديم كافة التيسيرات لتسهيل إجراءات إستلام الملفات، وحسن التعامل مع المواطنين، مع العمل على دفع اللجان الفنية لسرعة فحص الملفات وتكثيف أعمال المعاينات لسرعة الإنتهاء من إجراءات البت وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأشار أشرف عطية بأن هناك تعليمات مباشرة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها من أي أضرار.