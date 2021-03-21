شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة إيجابية و4 حالات شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، حالة ايجابية و4 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 330 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 115 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أكد شوكة شفاء 4 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1953 حالة، مع وجود 7 تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و56 أخرى تحت العزل المنزلي.