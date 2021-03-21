شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تحصد المركز الثاني على مستوي الجمهورية في التربية الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الطالب كريم محمد حافظ بمدرسة عبدالخالق بدر علام التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزه بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية في مسابقة الطباعة اليديوية للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقدم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التعليم بأسوان التهنئة للطالب ولـ فاتن على موجه عام التربية الفنية، ولمعلم التربية الفنية وجميع العاملين بمدرسة الطالب، على هذا التميز والحصول على مركز متقدم جمهوريًا.