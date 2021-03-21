شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الصحراء» ينظم دورة للتحسين الوراثي للأغنام والماعز بجنوب سيناء بالتعاون مع «أكساد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور السيد خليفة، مدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» بالقاهرة وبحضور اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء، الدورة التدريبية تحت عنوان تطبيقات تقنية للتلقيح الاصطناعي في تحسين المجترات الصغيرة وذلك خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس 2021 بجنوب سيناء، بحضور وفد من خبراء مركز «أكساد» والباحثين بمركز بحوث الصحراء وعدد من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمزارعين المهتمين بهذا النشاط بجنوب سيناء

وشدد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء في كلمته الافتتاحية على هامش الدورة التدريبية على الدور المحوري الذي يقوم به المركز بالتعاون مع منظمة أكساد لتنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مصر والذي أثمر عن تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في العديد من المجالات مثل حماية البنية التحتية من أخطار زحف الرمال وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية والتي تم تنفيذها بالمحافظات الحدودية خصوصا مطروح وسيوة وشمال سيناء

ولفت رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أهمية التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومركز أكساد التابع لجامعة الدول العربية في تنفيذ مشروعات متواصلة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي في مصر، موضحًا أن ذلك يتم من خلال تنفيذ الابحاث والدراسات التطبيقية والمشاريع المشتركة مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وفق خطط لتحقيق الاستفادة من التطورات العلمية والتقانات الحديثة وتطويعها للملائمة مع البيئة المصرية

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار متابعة تكليفات السيد القصير وزير الزراعة خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء بتقديم كافة الدعم الفني للمزارعين والمستثمرين والمهتمين بمجال تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة

من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب «أكساد»، بالقاهرة، إن الفرق البحثية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» نجح بالتعاون مع الجهات المعنية في تطوير عروق محسنة من اغنام العواس والماعز الشامي ذات انتاجية عالية من الحليب والتوائم التي لها القدرة على التأقلم مع الظروف المحلية الجافة

وأضاف نقيب الزراعيين أن هذا النجاح المتواصل والمشترك إنعكس على زيادة إنتاجية الأغنام والماعز في مصر حيث وصل متوسط انتاج اغنام العواس من الحليب إلى نحو 280 كجم في الموسم ووصلت نسبة التوائم إلى 45% كما تجاوز متوسط انتاج الحليب في الماعز الشامي المحسن إلى 500 كجم في الموسم بالإضافة إلى الولادات التوأمية بنسبة 76%، لافتًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه مركز «أكساد» في تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة الموارد المائية والأرضية.

وأوضح مدير مكتب «أكساد»، إن مدير عام «أكساد» الدكتور نصر الدين العبيد وجه بتزويد مديرية الطب البيطرى بمحافظة جنوب سيناء بالأجهزة وقشات السائل المنوي المجمد الخاصة بالدورة والتدريب العملي على كيفية نقل الاجنة لتحقيق الفائدة المرجوة من الدورة لتطوير الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة جنوب سيناء.