شكرا لقرائتكم خبر عن 4401 طالب وطالبة يؤدون امتحانات مقرر حقوق الإنسان في جامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن الامتحانات مستمرة للأسبوع الرابع على التوالى، حيث بدأت أمس السبت، امتحانات متطلبات الجامعة، والتى تشمل أربع مقرارات هي الجودة، حقوق الإنسان، اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلى.

وتابع زكى، أن ٤٤٠١ طالب وطالبة يؤدون امتحانات مقرر حقوق الإنسان بسبع كليات هي طب الأسنان، التمريض، المعهد الفنى للتمريض، الحاسبات والمعلومات، التربية، العلوم، وطب الأسنان.

من جانبه واصل الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولاته التقفيدية داخل اللجان الامتحانية بالكليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية وحسن سير العملية الإمتحانية. وتفقد شقيدف لجان المعهد الفنى للتمريض، حيث يؤدي ١١٨٢ طالب وطالبة بالفرقة الأولى، امتحانات مقرر حقوق الإنسان.

وبكلية التربية استقبل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور مدحت صالح عميد الكلية، والذى أكد أن ١١٥١ طالب وطالبة بالفرقة الرابعة، يؤدون امتحانات المتطلب وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وتابع شقيدف جولته بتفقد لجان كلية الطب البيطري، وكان في استقباله الدكتورة داليا منصور عميد الكلية والتى أوضحت أن ٥٤٣ طالب وطالبة يؤدون امتحانات المتطلب اليوم.