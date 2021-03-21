شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 539 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الإدارة العامة لمرور أسوان، الاحد، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات، حسب بيان، عن ضبط 539 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط «توك توك» وسيارة دون ترخيص وحجز إداري على 4 توك توك أخرين بقرار المحافظ، والتصالح الفوري في 81 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة لعدم قبول التصالح، و128 مخالفة لتجاوز السرعة، و117 مخالفة متنوعة.