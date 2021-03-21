شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وكافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فوراً، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية ببردين، بإزالة حالة تعدي عبارة عن هنجر على مساحة 200 متر بعزبة كفر عتيق، التابعة لقرية نشوة التابعة للوحدة المحلية ببردين، وتمت الإزالة الفورية بلودر الحماية الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالهيصيمية، حملة مكبرة لإزالة تعدي على الأراضي الزراعية باسم المواطن «ح. ع. ا» بناحية الطويلة على مساحة ٣٥ متر، عبارة عن غرفتين من الطوب الأبيض ،كما تم إزالة مبنى بالبلوك على مساحة ٥٠ متر وسور بطول ٣٠ متر من الجهتين باسم المواطن «م. م. ا» بناحية الخطارة الصغرى.

ووجه محافظ الشرقية، الأجهزة التنفيذية والأمنية بتكثيف الحملات المكبرة للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد على الأراضى وتطبيق القانون على المخالفين.