شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يكرم ٣٣ أم مثالية من العاملات بالوحدات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأحد، الأمهات المثاليات من العاملات بالمراكز والمدن والأحياء والديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية في بيان، الأحد أن المحافظة هذا العام في تقليد جديد تكرم ٣٣ من العاملات بالوحدات المحلية على مستوى المراكز والمدن والأحياء والديوان العام وذلك من خلال لجنة تحكيم ترأسها نائب المحافظة وعضوية أساتذة متخصص من كلية الآداب ونظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.

وأشار محافظ الغربية أن الاختيار ضم ٥ فئات شملت الأمهات التي تميزت في حياتها الوظيفية والأسرية، الأمهات المعيلة، الأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمهات التي لديها أطفال من ذوي الهمم واستطاعت تربيتهم وتميزوا رياضياً وفنياً وعلمياً، موجهاً الشكر للدكتور أحمد عطا واللجنة المشرفة على الاختيار.