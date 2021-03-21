شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تُعلن الانتهاء من رقمنة المحميات الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأحد، الانتهاء من رقمنة المحميات الطبيعية، وخاصة محميات البحر الاحمر وجنوب سيناء وذلك من خلال التعاون البناء مع وزارة الاتصالات حيث لا يحتاج الزائر إلى الحصول على تذكرة للزيارة، وهو ما يسهل على شركات السياحة والسائحين إجراءات زيارة المحميات إلكترونيًا حيث تم الانتهاء من المنظومة المتكاملة لتلك المشروع وهي حاليًا في مرحلة التشعيل التجريبي، وهو ما يسهل أيضًا على الوزارة عمليات الضبط والرقابة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمراجعة الاشتراطات وتيسير إجراءات إصدار الموافقات البيئية والترخيص لإنشاء أبراج الهاتف المحمول اليوم الأحد.