شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تستعين بالنموذج المصرى لإحياء اليوم العالمى لمتلازمة داون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، اليوم العالمى لمتلازمة داون، بالاستعانة بالنموذج المصري في دعم مصابي متلازمة داون، مشددة على ضرورة دعم الإدماج لمصابي المتلازمة في جميع القطاعات.



غادة والى على تويتر

ونشرت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، صورة مع المذيعة رحمة أول مذيعة مصابة بـ "متلازمة داون"، وعلقت قائلة: "لحظة فخر للغاية عندما قابلتني رحمة، أول مذيعة تليفزيونية مصابة بمتلازمة داون في مصر، قبل عامين. لابد من دعم الإدماج في جميع القطاعات لذوي متلازمة داون! اليوم العالمي لمتلازمة داون".



غادة والى والمذيعة رحمة

رحمة هي أول مذيعة مصابة بـ "متلازمة داون"، وهو الحلم الذي سعت إليه منذ الثامنة من عمرها، ورحمة سباحة وبطلة بارالمبية مصرية درست بمدرسة الألسن للسياحة والفنادق أصيبت بمتلازمة داون، وأول بطولة لها عام 2009 وهي في سن الثامنة من عمرها، وتأهلت لتمثيل مصر في بطولة الألعاب الإقليمية التي أُقيمت في سوريا وحصلت على أربع ميداليات: 2 ذهب و1 فضة و1 برونزية.

حصلت رحمة على المركز الأول في بطولة السباحة للأولمبياد عامي 2010 ٬ 2011 وبطولة الجمهورية عام 2010، ثم قامت بتقديم العديد من البرامج عبر الإذاعة ومنها برنامج "أطفال اليوم" بإذاعة صوت العرب، كما أنها عرضت نشرة أخبار ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدمت أول برنامج لها كمذيعة على قناة "DMC" في برنامج صباحي خلال شهر ديسمبر2018.

اليوم العالمي لمتلازمة داون هو يوم عالمي يتم الاحتفال به في مارس 21 من كل عام،لتنظيم والمشاركة في الأنشطة والفعاليات لزيادة الوعي العام وإنشاء صوت عالمي واحد للدفاع عن حقوق الاندماج والرفاهية من ذوي متلازمة داون، ويتم تسجيل العديد من هذه الأحداث على الموقع الرسمي لليوم العالمي لمتلازمة داون.