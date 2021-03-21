شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ الأحد، حملات إزالة التعديات والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب، ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتصدي بكل حزم للمخالفين

وبناءًا على توجيهات محافظ كفرالشيخ، أشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على أعمال إزالة المغسلة المخالفة في بداية طريق كفرالشيخ – المحلة الجديد، بجوار الكوبري الأزرق، حيث تم إزالة كل التعديات حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتنسيق مع قسم الاشغالات.

وأشرَف علي سلامة رئيس مركز ومدينة قلين على أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، والعشوائي وبدون ترخيص، حيث تم إزالة حالة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية بقرية منية قلين، التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي بقلين المحطة، وتمت الإزالة كاملة حتى مستوى سطح الارض، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع الاعلانات من على أعمدة الإنارة بطريق قلين- الشين.

وأشرَفت رئاسة مركز ومدينة دسوق، على استمرار التصدي لمخالفات البناء والتعدي على املاك الدولة والأراضي الزراعية بدسوق، حيث تم إزالة مخالفة صب سقف بالطابق العاشر بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتنسيق مع قسم الإزالات، والشرطة.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار التصدي لمخالفات البناء بالمدينة والقرى، حيث تم إيقاف أعمال تعدى بالبناء المخالف بإحدى توابع قرية الشهابية، وتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتنسيق مع قسم الإزالات.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.

إزالة التعديات

إزالة التعديات

إزالة التعديات

إزالة التعديات

إزالة التعديات

إزالة التعديات

إزالة التعديات

إزالة التعديات

إزالة التعديات

إزالة التعديات