شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن تكاليف الزواج في الريف: «ليه 2 ثلاجة و10 بطاطيين .. دي عادة غير طيبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تزايد أعداد الغارمات في مصر وذلك خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2021.

وقال السيسي: «كنا أتكلمنا عن موضوع الغارمات قبل ذلك، على أمل أنه ينتهى، ولكن العدد بيزيد على الرغم من مبادرات الدولة التي تستهدف للأسر المحتاجة فمصر تقف جنبه، صعب جداً ان موضوع إنه يزيد».

السيسي عن تكاليف الزواج في الريف: «ليه 2 ثلاجة و10 بطاطنين..الأمر عادة غير طيبة»

وتابع: «الموضوع ده لاقيته موجودة في الريف أكثر، وكان محور مناقشتنا مع وزيرة التضامن منذ ايام الدكتورة غادة والي، وحالياً مع الوزيرة نيفين»، وأكمل: «موضوع الغارمات محتاجين نفكر فيه شوية موجود في الريف، وفوجئت بما يحدث فأرغب في الحديث عنه فمن الممكن أن يكون قوة دفع للاعلام والمؤسسات الدينية، في تغيير الأمر»، وقال: «فوجئت أهلنا في الريف بيجيبوا 2 تليفزيون 2 ثلاجات و10 بطاطين طب ليه؟! طب 2 غسالة ليه، معروف في الريف انه ده عيب ان يقل الجهاز بالشكل ده، واحنا عايزين الاسر تقوم بالواجب مع بناتها لكن ياريت نفكر ان ده مش عادة طيبة، ربنا مقالش نعمل كده حتى لو كان معايا اعمل ده ليه؟».