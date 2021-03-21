شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الفصل الدراسي الثاني في الجامعة المصرية اليابانية .. وإعلان النتائج قريباً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، بدء انتظام الداسة بالفصل الدراسى الثانى بالجامعة، موضحا أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه نائب رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل مع التأكيد بالالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

وأوضح ندا، أن المدن الجامعية، استقبلت الطلاب بعد تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية بها، وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية، مشيرا إلى أن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ، سيتم اعلانها قريبا فور الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح.