شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي : أقول هذا الدعاء منذ بداية وباء كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن دعائه المفضل الذي طالماً يكرره منذ بداية جائحة كورونا التي ضربت العالم نهاية 2019، وخاصة أن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا.

وقال السيسي في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية: «هناك دعاء أكرره منذ بداية الوباء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم».

وحذر الرئيس في كلمته من تواجد مصر على أعتاب الموجة الثالثة من الفيروس، موضحاً على استمرار الدولة في دعم اللقاحات.

أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 194771 من ضمنهم 149489 حالة تم شفاؤها، و11557 حالة وفاة.