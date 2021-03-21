شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، غدا الاثنين ، نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه ستتم إتاحة نتائج التيرم الأول لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ للصفين الأول والثاني الثانوي اليوم الاثنين الموافق 22 مارس الجاري على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

وكان طلاب الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى قد أدوا الامتحانات الالكترونية للفصل الدراسى الأول بالمدارس بالفترة من 27 فبراير وحتى 11 مارس .