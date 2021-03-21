شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري قنا يحصد المركز الأول علي الصعيد في تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، احتلت المركز الأول على مستوي أقليم صعيد مصر في نسب تحصين الماشية، ضد امراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع ، والتى نفذتها مديرية الطب البيطرى بقنا ، في الفترة من 6 فبراير إلى 11 مارس الجارى وذلك وفقا لما جاء بتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

وقال الداودى إن محافظة قنا ، نجحت في تحقيق نسبة 89% من المستهدف تحصينه خلال الحملة القومية الأولي لعام 2021 ، بما أهلها ذلك لتحتل المركز الأول على مستوى الصعيد والسابع على مستوى الجمهورية، مؤكدا على اهتمام الدولة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على تحسين الصحة العامة ورفع مستوى معيشة المواطن ، مشيدا بمثل هذه الحملات القومية والتى تستهدف تغطيه كافة مراكز ومدن المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، وكذا زيادة الانتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى المصرى.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا ، أن المديرية لا تدخر جهدا لدعم المربين من أجل تحسين الدخل الاقتصادي لأسرهم من خلال التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، وتوفير اللقاحات الجيدة وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية ، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ زيارات ميدانية مستمرة من قبل الأطقم البيطرية للقرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة لتوعية المربين بخطورة المرض، واعراضه ، ومدى تأثيرة على الثروة الحيوينة، وكذا أهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.