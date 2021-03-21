شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر ومعرض رواد للتخطيط الوظيفي والتأهيل لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني ، في مؤتمر ومعرض رواد للتخطيط الوظيفي والتأهيل لسوق العمل الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وذلك في الفترة 23-24 مارس الجاري.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن مشاركة جامعة عين شمس ، تأتي من خلال خبراتها في مجال التأهيل لسوق العمل، حيث تنفرد عن مثيلاتها بوجود مركز التأهيل الوظيفي لدعم المسار المهني ، الذي يقوم بدور بارز لتأهيل الطلاب واعدادهم وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل التي تتغير وفقا لمعطيات العصر.

فيما أشار الدكتور أيمن فريد مدير مركز التوظيف بالجامعة، أن المؤتمر يبحث مستقبل تحقيق أداء وظيفي للخريجين، وكيفية التخطيط لسوق العمل من حيث الفرص المتميزة وكيفية التأهل لها.

وتشارك بالمؤتمر والمعرض كليات التجارة، الحقوق، الحاسبات والمعلومات، الألسن وكلية الهندسة بالاضافة إلى مركز التوظيف بالجامعة، كما يشارك طلاب الجامعة بالجلسات النقاشية وفعاليات المؤتمر. وتتضمن فعاليات المؤتمر على مدار اليومين معرض للتدريب والتوظيف لمجموعة كبيرة من الشركات والبنوك، وجلسات نقاشية لأكثر من 30 خبير حول أهم قضايا التخطيط الوظيفي ومهارات سوق العمل والتحديات التي تواجه العديد من الشباب، بحضور لرجال الأعمال والرموز المجتمعية، وسوف يتم تكريم لأوائل الجامعات والشباب المتميزين، وتقدم الشركات والبنوك الراعية منح تدريبية مجانية لأكثر من مائة شاب، فيما تم اتخاذ عدة خطوات لكي تحقق الجهات المنظمة أكثر درجات الشفافية والمُشاركة المجتمعية لكافة الأطراف.