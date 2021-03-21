شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الصحراء» يوفر بطاريات إنتاج الدواجن للمرأة المعيلة بقرية جارة أم الصغير في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء الأحد، إن الاهتمام بالمرأة المعيلة في مقدمة أولويات اهتمام القيادة السياسية خاصة في مجال المشروعات الصغيرة التي تدر الدخل وتحسين الحياه المعيشية لهن من خلال الدعم المقدم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز بحوث الصحراء.

وأضاف «زغلول»، في تصريحات صحفية، الأحد، أن أحد أولويات تحسين أوضاع المرأة المعيلة في المناطق المستهدفة من مركز بحوث الصحراء هي قرية جارة أم الصغير بمحافظة مطروح والتي أدرجتها المحافظة ضمن خطة النهوض بالمجتمعات المحلية بالأراضي الصحراوية، كأحد أهداف الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية، وذلك من خلال تشجيع المرأة في هذه القرية على تنفيذ مشروعات صغيرة للإنتاج الداجني على المستوى المنزلي.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع للمركز قام خلال شهر نوفمبر الماضي بتوزيع بمركز عدد كبير من بطاريات الدواجن بالإضافة إلى اعلاف وعدد 50 دجاجة لكل سيدة بعدد 20 سيدة بمراكز الدعم الفني المنتشرة من رأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني ويأتي ذلك في إطار دعم المرأة المعيله بالمناطق الأكثر أحتياجا بمطروح وفقا لمعايير معينة ومنها أن تكون السيدة أرملة أو مطلقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة

من جانبه، قال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في تصريحات صحفية، الأحد، إنه في إطار توجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بضرورة زيادة المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة بمطروح فقد قام مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بتوزيع بطاريات الدجاج للسيدات المعيلات بقرية جارة ام الصغير بواحة سيوة التي تبعد عن الواحة بمسافة 150 كيلو متر جنوب شرق طريق واحة سيوة والتي تم أدرجها ضمن خطة توزيع بطاريات الدجاج بتكليفات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتحسين معيشة المراءة المعيلة في المجتمعات المحلية ونبوع الصحراء

وأضاف مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إن ادارة تنمية المراءة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح قامت صباح اليوم بتوزيع بطاريات الدجاج بمنطقة الجارة وتحديدا جارة ام الصغير جنوب بئر النص لعدد 9 سيدات بهدف تحسين البيئة المعيشية لهن من خلال المشروعات الصغيرة المدرة للدخل بحضور المهندسة فاطمة عبدالحاكم مدير وحدة تنمية المرأة والمهندسة هالة محمد من إدارة المراة بمشروع التنمية المستدامة

وأكدت المهندسة فاطمة عبدالحاكم، مدير ادارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح على تسليم 9 بطاريات لـ9 سيدات بالإضافة لتوزيع الادوية الوقائية عليهن على أن تتوالي عمليات التوزيع القادمة للدجاج عمر 4 أشهر موضحة إن هذا التوزيع يأتي بناءا على معايير معينة ومنها أن تكون السيدة ارمله أو مطلقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة

حملات أرشادية في قرية الجارة أم الصغير في مطروح

حملات أرشادية في قرية الجارة أم الصغير في مطروح

حملات أرشادية في قرية الجارة أم الصغير في مطروح

حملات أرشادية في قرية الجارة أم الصغير في مطروح