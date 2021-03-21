شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يحذر: مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقال خلال كلمته في احتفالية المراة المصرية والأم المثالية 2021: «مصر عدت من الموجة الأولى والثانية بفضل الله، ومصر على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى أن تعدي على خير».

وأضاف: «أن الدولة تواصل جهودها في توفير اللقاحات ولكن علينا دور في اتباع الإجراءات الاحترازية، نحن أقل الدول التي لطف بها الله في هذا الوباء العالمي»، وتابع: «هناك دعاء أكرره منذ بداية الوباء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم».

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته اليوم الأحد صورة تذكارية مع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وعدد من الامهات المثاليات، وذلك فور وصوله إلى مقر احتفالية تكريم (المرأة المصرية والأم المثالية2021) بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة .

وكان الرئيس السيسي قد وصل قبل قليل إلى مقر الاحتفالية، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.