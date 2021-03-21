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السيسي يوجه بدعم مشاركة المرأة في المراكز القيادية

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة بالعمل على تحسين مشاركة المرأة في المراكز القيادية ومجلس إدارات المؤسسات العامة والخاصة .

جاء ذلك في كلمة الرئيس السسي، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، الذي أقيم اليوم «الأحد» بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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