شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بدعم مشاركة المرأة في المراكز القيادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة بالعمل على تحسين مشاركة المرأة في المراكز القيادية ومجلس إدارات المؤسسات العامة والخاصة .

جاء ذلك في كلمة الرئيس السسي، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، الذي أقيم اليوم «الأحد» بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة .