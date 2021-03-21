شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة مايا مرسي في احتفالية المراة المصرية والأم المثالية 2021 (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، كلمة، أكدت فيها أن كل امرأة مصرية تقف بكل فخر أمام العالم، لتؤكد أن رئيس الجمهورية هو المدافع عنها والمساند الأول لها إيمانا واقتناعا منه بأن تمكين المرأة حق أساسي من حقوق الإنسان .

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة: «فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة حرمه، السيدات والسادة، الحضور الكريم، كل عام وكل امرأة مصرية بخير، كل عام وكل امرأة مصرية، وطنها ودستورها والإرادة السياسية لرئيسها تؤمن لها كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية».

وأضافت «كل عام والمرأة المصرية تقف بكل فخر أمام العالم وتؤكد أن المدافع عنها والمساند الأول لها إيمانا واقتناعا بأن تمكين المرأة حق أساسي من حقوق الإنسان، هو رئيس الجمهورية» .

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه، هو الظهر والسند للمرأة المصرية، واعتمد طوال فترة عمله ولمدة 20 عاما تمثال نهضة مصر وخلفه الشمس كرمز رسمي له للتعبير عن تطلعات المرأة وآمالها في مستقبل مشرق، تقديرا لجهودها .

وأوضحت أنه في ظل ما تحققه المرأة من نجاحات ومكتسبات تم إعادة تصميم رمز المجلس ليعبر عن العصر الذهبي للمرأة المصرية الذي أمن بحقوقها وأمن لها التقدم والتمكين والقوة والازدهار .

وقالت مايا مرسي «إن عدد المستفيدات من خدمات المجلس وصل إلى ما يقرب من 29 مليون مستفيدة بجميع المحافظات في عام 2020، ولم يكن ذلك ليتحقق دون جهود فرق عمل قوية عملت في ظروف استثنائية بسبب تفشي جائحة»كورونا المستجد«.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة إن المجلس نجح خلال 5 أعوام في طرق 35 مليون باب لتوعية المرأة في جميع المحافظات، معربة عن شكرها وتقديرها لجهود المجلس القومي للمرأة .

وأضافت «نحن نفخر اليوم بأن يكون معنا في القاعة أكثر من 200 نائبة بمجلس الشيوخ والنواب، وبهذا العدد يرتفع ترتيب مصر في نسبة تمثيل المرأة بالمجالس النيابية بين دول العالم إلى المركز 66 بعد أن كان ترتيبنا في المركز 135».

وأوضحت أن هذه الخطوة التاريخية التي اسعدت قلوب نساء مصر جاءت بعد 72 عاما من النضال لتصل المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، مضيفة أن«هذا العصر الذهبي يمهد الطريق ويصهر الحواجز الحديدية أمام المرأة المصرية» .

وأشارت إلى أن عام 2020 شهد إقرار القوانين وادخال تعديلات لتحقيق التمكين والحماية والمساواة الكاملة للمرأة، حيث يأتي ذلك تأكيدا لنهج القيادة السياسية العادلة والمنصفة والتي عبرت عنها المقولة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي «لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية».

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 «لقد شهدنا مؤخرا تقدما كبيرا في ملف الحماية من العنف ضد المرأة واتخذت النيابة العامة إجراءات حاسمة وتاريخية للحماية من والابلاغ عن هذه الجرائم، كما شاهدنا وصول السيدات إلى المناصب القيادية بهيئة النيابة الادارية، وكذلك الاهتمام بتدريب الكوادر النسائية بهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى توفير الفرص المتساوية بهيئة الرقابة المالية».



وأضافت«إن المجلس نهج أسسا ومعايير لاقتراح السياسات وتطبيق أدوات دولية يتبناها القطاع العام والخاص لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين، ولطالما كانت الدولة المصرية منفتحة على العالم تأخذ ما يناسبها، لتعمل منه سياسات تليق بحلمها في تمكين حقيقي للمرأة، لذلك نحن نعمل بشكل دائم مع شركاء التنمية الدوليين حتى أصبح نجاح مصر في خطط تمكين المرأة نموذجا يحتذي به في المحافل الاقليمية والدولية».



وتقدمت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها، بأسمى معاني الشكر والتقدير والاحترام لطبيبات وممرضات مصر على دورهن الجليل وتضحياتهن الثمنية في ظل تفشي جائحة «كورونا المستجد»، قائلة «دوركن هو دور البطولة في سعينا لتجاوز محنة جائحة كورونا» .



كما أعربت الدكتور مايا مرسي عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إهداء المرأة المصرية عهدا ذهبيا يُسلّح الأجيال القادمة بالحقوق والواجبات ليجعلها سببا رئيسا في بناء وطن متكامل الأركان.

وقالت الدكتورة مايا مرسي في ختام كلمتها «أود أن تكون كلمات الختام على لسان سيدات وبنات مصر رسائل من القلب إلى رئيس مصر.. عاشت مصر قوية آمنة».