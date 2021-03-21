شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة زويل توقع برتوكول تعاون لدعم منح طلابية في جامعة العلوم و التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والشركة المصرية لضمان الصادارت اتفاقية تعاون لتمويل المنح الدراسية للطلاب الجدد لمدينة زويل لعام 2020- 2021 وذلك بمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من اكتوبر .

حرصت الشركة المصرية لضمان الصادرات علي دعم مدينة زويل و الطلاب الجدد بجامعة العلوم و التكنولوجيا نظرا لما تقوم به المدينة من جهود مضنية لدعم الابتكار و البحث العلمي و العمل علي خلق جيل جديد قادر علي الابتكار و وضع اسم مصر علي خارطة دول العالم في البحث العلمي.

حيث تقوم المدينة باختيار عدد من الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذة المنحة وفقا للمعايير التي تم وضعها من قبل ادارة مدينة زويل والتي يأتي علي رأسها تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المستحقين ومن اجل ضمان استمرارية استفادة الطلبة.

اعرب الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن امتنانه من ثقة القطاع الخاص عامة والشركة المصرية لتنمية الصادرات خاصة وثقتهم لما تقوم به المدينة من تقديمة في اثراء منظمومه التعليم و البحث العلمي في مصر , فلولا تلك الجهود لم نكن لننال ثقة الداعمين .

واضاف اننا نحرص في مدينة زويل علي مواكبه كل ما هو جديد في الجامعات العالمية و تقديمة علي ايدي افضل الاستاذة المصريين الذين اثبتوا خلال السنوات القليلة الماضية مدي ايمانهم بما تقوم المدينة في المساهمة و العمل علي رفع كفاءة الطالب المصري و خلق جيل قادر علي احداث نقلة نوعيه من خلال التعليم الممتميز القائم علي الابتكار.

واشار عبد ربه اننا نحرص علي استقطاب كافة الطلاب المتميزين من جميع انحاء الجمهورية من اجل تكافؤ الفرص لكل مبتكر صغير , حيث ان كل طالب مصري له الحق في دعمة تعليميا حتي يستطيع ان يصل الي العالمية و تسخير علمة من اجل خدمة الانسانية.

وحول التعاون المشترك ، صرحت الاستاذة مرفت سلطان رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى للشركة المصرية لضمان الصادرات و رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات ان استراتيجية الشركة تهدف الي استدامة الممارسات الاجتماعية لدعم المجتمع ككل. ومن هنا كان الاهتمام بدعم التعليم والصحة وايضا كافة المبادرات والمشروعات التي تهدف الي احداث تنمية حقيقة داخل مجتمعنا واستفادة جميع الفئات خاصة بالشباب والمرأة لدورهم الرئيسي في القيادة المستقبلية.

واضافت سلطان أن السنوات الاخيرة شهدت تقدما مشهودا في مجال البحث العلمي عالميا. واصبحت الريادة للمبتكرين والموهوبين. فالبحث العملي هو المحرك الرئيسي لعملية تحول الاقتصاد المصري من الاقتصاد التقليدي الي الاقتصاد القائم علي المعرفة. فضلا عن وضع حلول وعلاج للمشاكل الصحية والمجتمعية التي تؤثر علي انتاجية الفرد وتعوق عملية التنمية الشاملة للمجتمع ككل.

وتعقيبا علي توقيع الاتفاقية صرح محمد عبد البديع العضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تعد احد اهم المنارات العلمية التي تساهم في تنمية منظومة البحث العلمي في مصر. حيث انه لن تتقدم الا من خلال التعليم و البحث العلمي و ما تقوم به مدينة زويل يستحق ان نكرس مجهودتنا لصالح التعليم المتميز.