شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يكرم الأمهات المثاليات بمياه الشرب بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، محطة مياه الشرب المقابلة لإدارة المرور، وذلك لمتابعة مراحل تحليل المياه، ومتابعة نظام التشغيل ، والاطمئنان على نظام الأمان، والتعرف على القدرة الاستيعابية للمحطة لمد التجمعات العمرانية الجديدة التي تقام بجوار وخلف الجامعة بمياه الشرب، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

كما كرَّم محافظ كفر الشيخ، عدداً من الأمهات المثاليات العاملات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأمهات العاملات والعاملين بالشركة، مؤكداً أن اختيارهن نوع من التقدير الرمزي، وعرفاناً بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بالشركة، مشيداً بدورهم وأدائهم المتميز في العمل.

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