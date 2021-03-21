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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

محافظ كفرالشيخ يتابع المشروعات الحيوية

حيث أشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على استكمال أعمال التطوير بميدان عابدين بنهاية شارع المصنع، وتقاطع امتداد شارع الجمهورية، حيث يتم الإعداد للبدء بأعمال الخرسانة المسلحة في الميدان، بالإضافة إلى استكمال أعمال التطوير بمحور سعد زغلول، والبدء في صب مطابق غرف خط الانحدار، تمهيداً لرصف الطريق.

محافظ كفرالشيخ يتابع المشروعات الحيوية

وأشرَف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفرالشيخ على اعمال تغطية بحر البشمة بقرية روس الفرخ، وذلك ضمن خطة الدولة لتبطين وتغطية الترع للحفاظ على المياه.

محافظ كفرالشيخ يتابع المشروعات الحيوية

وتفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مدرسة الفصل الواحد بقرية المطارفة، بإدارة بلطيم التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بها، والتأكيد على أتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

محافظ كفرالشيخ يتابع المشروعات الحيوية

وأشرَف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، على أعمال احلال وتجديد خط مياه 4 بوصه من اسبتوس إلى بلاستيك، بقرية الحمرا التابعة لمدينة سيدى غازي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظ كفرالشيخ يتابع المشروعات الحيوية

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بقرية القن، حيث تم رش وتعقيم مدرسة باز البحرية، ومدرسة طلبه البستاوي بالبكاروه الغربية، التابعين للوحدة المحلية بقريه القن، بالإضافة إلى متابعة اعمال الصرف الصحي بقرية التايه، التابعة للوحدة المحلية بقرية ابوغنيمة، فضلاً عن رفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بقري الروضة، والورق.

محافظ كفرالشيخ يتابع المشروعات الحيوية

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.