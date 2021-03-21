شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي : المرأة المصرية ضمير الأمة والحارس الأمين على الهوية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن المرأة المصرية ضمير الامة والحارس الأمين على الهوية المصرية.

وأعرب في كلمته خلال احتفالية المراة المصرية والأم المثالية، عن سعادته البالغة والفخر الشديد وهو يشهد الاحتفال السنوي بالمرأة المصرية العظمية، مضيفاً: «اغتنم الفرصة لأقدم تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة المصرية».

وتابع المرأة المصرية ضمير الامة والحارس الأمين على الهوية المصرية، هي السند والامل في كل أزمة مرت بها الدولة المصرية، والدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة الوطن.