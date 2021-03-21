شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى لمتلازمة داون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اطار الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة داون، استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في مكتبه اليوم مجموعة من أطفال متلازمة داون ( 50 طفلا وطفلة ) من طلاب مدارس التربية الخاصة بالمحافظة بمرافقة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بالمحافظة .

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وخاصة متلازمة داون، وأصدر توجيهاته بتوفير الرعاية اللازمة لهم والعمل على دمجهم في الأسرة والمجتمع .

كما أصدر توجيهاته بعمل يوم ترفيهى لهم في أحد المنتجعات الترفيهية بالعريش وتقديم وجبة غذاء لهم .

ومن جانبهما.. قدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة شكرهما وتقديرهما إلى المحافظ لرعايته ذوى الاحتياجات الخاصة ودعم الخدمات المقدمة لهم .

كما قدمت نجلاء الزرباوى مسؤول الاعلام بالتربية الخاصة إلى المحافظ هدية من طلاب التربية الخاصة عبارة عن ألبوم مصور أعده الطلاب حول الانجازات والمشروعات والفاعليات التي تمت في عهد المحافظ، وخاصة جهوده في مجال التربية الخاصة .