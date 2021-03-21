شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للمطارات" :حصول 8 مطارات على الاعتماد الصحى رسالة طمأنة لضيوف مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد سعيد محروس ، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن حصول 8 مطارات دولية مصرية على شهادات الإعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI في ظل جائحة كورونا، تعتبر شهادة ثقة لسلامة اجراءات السفر الصحية بالمطارات المصرية، وهو ما يعد أيضا رسالة طمأنة لكل ضيوف مصر القادمين لزيارتها أو المارين بها من ركاب الترانزيت سواء كانوا من المسافرين أو الأطقم الجوية على متن الرحلات.

وأضاف محروس ، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه على مدار عام تقريبا ومنذ تفشي جائحة كورونا لم تتوقف عملية المراجعة والتعقيم وتطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة حفاظا على صحة وسلامة جميع المترددين عبر المطارات المصرية والعاملين بها من مختلف الجهات، وهو الأمر الذي كلل بحصول أهم مطاراتنا " القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان وبرج العرب وسوهاج وأسيوط" على الاعتماد الصحي للسفر الآمن.