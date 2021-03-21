شكرا لقرائتكم خبر عن بنك المعرفة لطلاب ثانوى: يمكن مذاكرة المواد بالفرنسية من خلال "نجوى ليمتد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصفحة الرسمية لبنك المعرفة، أنه يمكن لجميع طلاب المدارس الفرنسية فى الصف الأول الثانوي، مذاكرة دروس مادة الأحياء باللغة الفرنسية ومعرفة أهم التركيبات والاختبارات للكائنات الحية، كما تستطيع مذاكرة كل الدروس الأخرى فى مواد الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء أيضًا باللغة الفرنسية.

وتابعت صفحة بنك المعرفة: "ذاكر الآن من خلال محتوى "نجوى ليمتد" على منصة إدارة التعلم LMS من خلال بنك المعرفة المصرى، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للغة الفرنسية".

وأشارت صفحة بنك المعرفة إلى أنه للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب، يمكنهم التعرف على تاريخ التعلم الإلكترونى على مر التاريخ والتطور التكنولوجى فى مجال التعليم، وبنك المعرفة المصرى نموذجًا ومساهمة بعض دور النشر فى مواكبة التطور التكنولوجى فى مجال التعليم، موضحة أنه يتم تنظيم فى ورشة العمل بين دور النشر وبنك المعرفة المصرى يوم الثلاثاء 22 مارس الساعة 7:00 مساءً، ويمكن التسجيل وسوف يصل رابط المحاضرة على البريد الإلكترونى المسجل به.