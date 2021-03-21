شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم المرأة المصرية.. تعرف على 4 مبادرات حكومية لدعم صحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدولة المصرية على دعم صحة المراة المصرية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بصحة السيدات وتقديم كافة الخدمات اللازمة بالمجان.

مبادرة صحة المرأة المصرية

تم إطلاقها في يوليو 2019، وقد تم تخصيص 112 مستشفى للفحص المتقدم بالمبادرة، فضلاً عن 3538 وحدة أولية تقوم بتقديم الخدمة للسيدات.

وقدمت المبادرة خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والتوعية بأهمية الفحص الدوري للثدي، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلاً عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، وذلك لما يقرب من 30 مليون امرأة على مستوى الجمهورية.





مبادرة "صحتنا النفسية أولوية"

أطلقت مصر مبادرة "صحتنا النفسية أولوية" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك في إطار مواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا والضغوط النفسية التي عانت منها ملايين الأسر على مستوى العالم، وهي مبادرة توعوية تضم مجموعة من الإخصائيين النفسيين ومؤسسات الدعم النفسي، خلال جائحة كورونا

وأشاد البنك الدولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر فى مجالالرعاية الصحية للمرأة وسلامتها لاسيما الصحة النفسية، خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولى 2021

مبادرة "صحة السيدات الحوامل"

تأتي مبادرة "صحة السيدات الحوامل" ضمن «100 مليون صحة"وتهدف إلى القضاء على جميع الأمراض الوراثية من منبعه أي الأم، لمعالجة الأمراض من بدايتها، مما يوفر أموالا كثيرة على الدولة مستقبلا، وذلك من أجل أن يخرج جيل صحي وسوي، خاصة وأن هناك أمراضا وراثية مثل أمراض النخاع، وتجنبا للآثار الجانبية خلال فترة الحمل ومنعا للانتقال الامراض للجنين؛ فمثل تلك المبادرات تسعى للقضاء على مثل هذه الأمراض.

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

وتهدف مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تقديم كافة الرعاية للسيدة وجنينها خلال فترة الحمل من خلال التوعية الصحية وقياس الطول والوزن.