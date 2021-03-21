شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تغنى "الرحلة" باحتفالية تكريم المرأة بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الفنانة ريهام عبد الحكيم، أغنية "الرحلة"، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، اليوم الأحد ، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "شجرة المستقبل".

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي، عددا من الأمهات المثالية في كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة.