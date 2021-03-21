شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات الرئيس السيسي فى يوم المرأة المصرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، أجهزة الدولة، بإصدار مجموعة من التشريعات لحماية المرأة، حيث طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر، والنص صراحة على السن القانونى للزواج، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية المرأة فى المواصلات العامة.



قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوم المرأة المصرية

كما كلف الرئيس السيسى، البنك المركزى بدراسة التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالقروض للمرأة، وتكليف جهاز المشروعات الصغيرة بالتعاون تنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية وبرامج تثيقيف مالى، وتكليف الوزارات المعنية الحد من ظاهرة الغرامات والمساهمة فى الحد منها، تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات.

وأيضا كلف السيسى وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة فى وضع المرأة فى مركز مجالس الإدارات العامة.