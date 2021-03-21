شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: 30% من شهداء الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن النساء كان لهم دور بارز فى أزمة جائحة كورونا، حيث تمثل المرأة 43% من الأطباء البشرين، و92% من طاقم التمريض، كاشفة عن أن 30% من شهداء الأطقم الطبية أثناء الجائحة من السيدات.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى والسيدة قرينته، أن الدولة أولت المرأة دعمًا غير مسبوق فى ظل تحديات كورونا.

واستعرضت "السعيد" جهود الدولة فى التمكين الاقتصادى للمرأة، حيث أوضحت أن 50.7% من إجمالى العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من السيدات، و100% مؤشر تساوى المعاشات والأجور بين الذكور والإناث.