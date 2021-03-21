شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ الأم المصرية فى عيدها: أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى كل أم مصرية، بمناسبة عيد الأم، حيث يحتفلن، فى 21 مارس، من كل عام بعيد الأم

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة للرئيس السيسي مكتوب فيها:" في عيدها.. أتوجه بالتهنئة إلى كل أم مصرية، إلى من يحملن أسمى معاني الحياة من وفاء وصبر وتضحية، إلى ذلك الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والأمان بمزيج من القوة والإرادة والإصرار. خالص الاحترام والتقدير والعرفان، أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن، دمتن بخير وسلام".



