شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: علينا إعادة النظر فى تجهيز العروسة بالريف.. ليه تلاجتين و10 بطاطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن قضية الغرامات، قائلا: "تم التصدى لهذا الموضوع على أمل أنه ينتهى والعدد يزيد رغم مبادرات الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة والوقوف جنب الأسر المحتاجة.. صعب جدا زيادة عدد الغرامات".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021: "حاجة لقيتها فى الريف.. ويحب أن يحدث حولها نقاش كبير يمكن أن يشكل قوة دفع للإعلام والمؤسسات الدينية للتعامل مع هذا الأمر.. فيه أسر فى الريف تصر على أن تشترى تليفزيونين وتلاجتين و10 بطانين لتجهيز العروسة.. طب ليه.. ليه غسالتين.. الريف عيب أنه لو محدش جاب كده.. مجابشى فى الجهاز بالطريقة دى.. طبعا ناس الأسر تقوم بالواجب مع بناتها ياريت الموضوع نفكر فيه ويعاد النظر فيه بشكل كبير".