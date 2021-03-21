شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: قادرون على توفير أكثر من 200 مليار جنيه لتطوير الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مشروع تطوير الريف يحتاج إلى أكثر من 200 مليار جنيه، ومن خلال الحديث مع الحكومة كان الحديث عن أنه يحتاج إلى 150 مليار جنيه، ونسعى إلى توفير هذا المبلغ والبدء فى تطوير المشروع.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، أن الحكومة والدولة قادرة على تدبير هذه الأموال لتطوير حياة ما يقرب من 55 – 60 مليون مواطن وعلى رأسهم السيدة المصرية ونحن نعمل بشكل جيد فى هذا المشروع.