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الرئيس السيسي: "مصر على أعتاب موجة ثالثة لكورونا ونتمنى من الله تعدى على خير"

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من ، مضيفا: "احنا على اعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشافين الدنيا ماشية إزاى برة".

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات:" اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللى ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا ونتمنى من الله أن يلطف بنا".

 

وأكمل الرئيس: "بقول أن إحنا من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر خاصة مع شهر رمضان..وهاتبقى الناس عاوزة العزومات عاوزين الأمر ينتهى بسلام ".

 

 

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