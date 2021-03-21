شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي مشيدا بالمرأة المصرية في عيدها: تحية فخر وتقدير واعتزاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته البالغة والفخر الشديد وهو يشهد الاحتفال السنوي بالمرأة المصرية العظمية، متابعا: "اغتنم الفرصة لأقدم تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة المصرية".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021: المرأة المصرية ضمير الامة والحارس الأمين على الهوية المصرية، هي السند والامل في كل ازمة مرت بها الدولة المصرية، والدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة الوطن.

وتابع الرئيس السيسي: "ادعو للوقوف لتقديم التحية للمرأة المصرية تقديرها لها على ما تقوم من جهود وتضحيات للوطن الغالى مصر".